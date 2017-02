Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), 29 ans, a remporté la 1e étape du Tour d'Oman cycliste (2. HC), disputée mardi sur la distance de 176,5 kilomètres entre Al Sawadi Beach et le Parc Naseem, près de Muscat.

Le sprinter norvégien a en effet été le plus rapide lors de l'emballage final, pour devancer les Italiens Kristian Sbaragli (Dimension Data) et Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) sur la ligne d'arrivée. Déjà vainqueur de la 2e étape de l'Etoile de Bessèges (cat 2.1), Kristoff est le premier leader de l'épreuve.

Kristoff avait déjà gagné cette étape l'an dernier, mais le troisième jour (puis la 6e et dernière à la Corniche Matrah).

La principale échappée du jour a été menée par Larry Warbasse (Aqua Blue Sport), Aimé De Gendt (Topsport Vlaanderen-Baloise), Alan Marangoni (Nippo Vini-Fantini), Guiseppe Fonzi (Wilier Triestina) et Christophe Masson (WB Veranclassic Aqua Protect).

Fonzi et De Gendt ont été distancés lors d'une accélération, trois hommes se retrouvant du coup en tête avec à peine une minute d'avance sur le peloton, à 25 kilomètres de l'arrivée. Ce trio allait être avalé 15 bornes plus loin.

Katusha et Quick Step ont ensuite contrôlé la course jusque la dernière ligne droite où Kristoff s'est aisément imposé. Colbrelli, troisième, avait pourtant été victime d'une crevaison à 10 kilomètres de l'arrivée.

Le Danois Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sports) et l'Argentin Lucas Haedo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) ont fini 4e et 5e. Roy Jans (WB Veranclassic Aqua Protect) est 7e et Bert Van Lerberghe (Topsport Vlaanderen - Baloise) 13e.

Tom Boonen (Quick Step Floors) est tombé sur le dos à 700 mètres de la ligne d'arrivée, mais s'en est apparemment tiré avec de simples contusions. Il a en tout cas regagné son hôtel à vélo après avoir été classé 132e de l'étape, et va se soumettre à des examens complets.

Le Belge, qui entendait se mêler au sprint, a heurté la roue arrière de son coéquipier Yves Lampaert qui avait été contraint de freiner suite à une manoeuvre de Tyler Farrar.

La 2e étape conduira les coureurs de Nakhal à Al Bustan sur la distance de 145,5 km. L'épreuve se termine dimanche.

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ne défend pas son titre.