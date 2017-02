Le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb) s'est imposé jeudi à l'arrivée de la 3e étape de la 8e édition du Tour d'Oman cycliste (2.HC). Elle menait les coureurs sur un parcours de 162 km entre Sultan Qaboos University et Quriyat. Andersen, 22 ans, grâce à une accélération dans l'ultime bosse, a devancé le Portugais Rui Costa (UAE Abu Dhabi) et Ben Hermans (BMC). Celui-ci a conservé le maillot rouge de leader du classement général. Il possède deux secondes d'avance sur Rui Costa et 10 sur le Danois Jakob Fuglsang (Astana).

Laurens De Plus (Quick-Step Floors), 4e de l'étape, est 9e du général à 21 secondes.

Vendredi, la 4e étape sera longue de 118 km entre Yiti (Jebel Sifah) et le Ministère du Tourisme (118 km). L'épreuve s'achève dimanche.

Vincenzo Nibali, absent cette année dans le sultanat, a remporté la course l'an dernier.