Ben Hermans (BMC) a remporté la 8e édition du Tour d'Oman cycliste (2.HC), dont la 6e et dernière étape a été gagnée par le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) dimanche à Muttrah Corniche. Kristoff s'est imposé au sprint devant le Roumain Eduard Michael Grosu (Nippo - Vini Fantini) et l'Italien Sacha Modolo (UAE Abu Dhabi), pour signer son 3e succès de la semaine, après ses victoires dans les 1e et 4e étapes. Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen - Baloise) a terminé 4e et premier Belge de l'étape.

Leader depuis son succès dans la 2e étape mardi, Ben Hermans s'impose au classement général avec 22 secondes d'avance sur le Portugais Rui Costa et 35 secondes sur l'Italien Fabio Aru. Le Limbourgeois de 30 ans avait conforté son maillot rouge de leader en s'adjugeant l'étape reine samedi au sommet de Green Mountain.

C'est la première fois que Ben Hermans remporte une course à étape. Il compte désormais huit victoires professionnelles. Avant cette semaine, il avait enlevé la 5e étape du Tour de Belgique 2010, le Trofeo Inca-Inca 2011, la Flèche brabançonne 2015, la 3e étape du Tour du Yorkshire 2015 et la 3e étape de l'Arctic Race of Norway 2015.

Premier vainqueur belge du Tour d'Oman, Ben Hermans succède à l'Italien Vincenzo Nibali au palmarès de l'épreuve.