Miguel Angel Lopez (Astana) s'est imposé lors de la 5e et dernière étape du Tour de Burgos (2.HC), disputée samedi entre Revenga et Lagunas de Neila sur 136 kilomètres. L'arrivée était jugée au sommet d'une ascension de 11 kilomètres.

Le Colombien a devancé les Espagnols Enric Mas (Quick-Step Floors) et Mikel Landa (Sky), qui a décroché la victoire finale. Premier Belge, Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen Baloise) termine 10e de l'étape et 12e du général.

Au pied de la dernière ascension, le groupe des échappés, composé de King, Alaphilippe, Herrada, Warbase, Sicard, Bisolti, Arroyo, Ginneken, Torres, Bilbao, Perez, Sprengers et Geoghegan Hart, comptaient encore une minute d'avance.

Mais seul le Britannique Tao Geoghegan Hart (Sky) a résisté aux favoris jusqu'à 2 km de la ligne, suite à l'accélération de Mikel Landa en personne.

Un groupe de trois coureurs s'est alors présenté dans le final et c'est finalement le Colombien Lopez qui s'est montré le plus véloce, devant Mas et Landa. Ce dernier a aisément contrôlé le final. A noter que c'est la 7e victoire en carrière de Lopez, la 2e cette saison après la 4e étape du Tour d'Autriche.

Mikel Landa, vainqueur de la 1e et 3e étape de ce Tour de Burgos, a donc conservé son maillot de leader au général jusqu'au sommet de Lagunas de Neila et succède à Alberto Contador au palmarès de l'épreuve. C'est la 13e victoire de sa carrière, la 2e sur une course de plusieurs jours après le Tour du Trentin en 2016.

Enric Mas (Quick-Step Floors) termine 2e au général (à 0:40), devant son coéquipier et compatriote David de la Cruz (à 0:46). Eliot Lietaer, 26 ans, termine à la 12e place finale à 3:16 du vainqueur.