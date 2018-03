Une fois n'est pas coutume, l'Espagne, elle aussi, a subi des conditions climatiques difficiles ce samedi. Les organisateurs du Tour de Catalogne ont dû raccourcir l'étape en supprimant les 70 premiers kilomètres. La cause ? La neige tombée durant la nuit sur Vielha, dans le Nord de l'Espagne.

C'est donc une étape de 116 kilomètres que les coureurs ont dû avaler ce samedi. Rubio et Schachmann ont animé toute la journée et, une fois n'est pas coutume, ont réussi à résister au retour du peloton ! Le duo s'est donc joué la victoire et le jeune Allemand a réussi à prendre facilement la mesure de l'Espagnol au sprint. Depuis le début de la saison, la Quick-Step Floors a donc déjà remporté... 19 victoires !

La journée a été accompagnée par une météo pluvieuse et venteuse, propice à des bordures. Et c'est exactement ce qu'il s'est produit de manière plutôt naturelle, sans l'accélération d'une équipe en particulière. Le peloton, désorganisé et en manque de soldats, n'a donc pas réussi à reprendre les fuyards. Sam Benett a remporté le sprint des battus devant Mohoric.

Au classement général, Alejandro Valverde reste solidement accroché à la première place.