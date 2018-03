Alejandro Valverde a remporté la deuxième étape du Tour de Catalogne (WorldTour), mardi, entre Mataro et Valls (175,6 km). Victorieux au sprint, l'Espagnol de l'équipe Movistar dépossède le Colombien Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) du maillot de leader.

Igor Merino (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA) et Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) ont attaqué dès le 6e kilomètre. Les trois échappés ont compté près de 4 minutes d'avance.

A 70 km de l'arrivée, ils ont été bloqués à un passage à niveau. Ce qui a contraint le jury à arrêter également le peloton.

L'Ukrainien Andrey Grivko (Astana) reprenait les échappés à 62 km de l'arrivée. Mais le groupe de tête était repris quelques kilomètres plus loin. Alors que le Néerlandais Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) abandonnait en raison d'une blessure au genou, le jeune Français Cyril Barthe (Euskadi-Murias) tentait sa chance à son tour. Le peloton ne lui laissait qu'une trentaine de secondes de bonus avant de le reprendre.

Le leader du général, le Colombien Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors), vainqueur de la première étape lundi, était lâché sur le col de Lilla, 5,4 km à 5 pourcent, dont le sommet était situé à 10 km de l'arrivée.

Au sprint, Valverde se montrait le plus rapide devant le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et l'Australien Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), déjà troisième lundi. C'est déjà la troisième victoire de la saison dans une épreuve du WorldTour de Valverde, 37 ans, après la cinquième étape et le classement général du Tour d'Abu Dhabi. L'Espagnol, également vainqueur de deux étapes et du classement final du Tour de Valence (2.1), semble parfaitement remis de sa blessure au genou subie en juillet 2017 sur le Tour de France qui l'avait contraint à mettre un terme prématuré à sa saison. Au général, Valverde, tenant du titre, devance McCarthy de 4 secondes et Impey de 6. Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) est quatrième à 11 secondes.

Mercredi, la troisième étape reliera San Cugat del Vallès à la station de Vallter 2000, où l'arrivée sera jugée au terme d'une ascension de 11,2 km à 6,5 pourcent. Le Tour de Catalogne s'achève dimanche.