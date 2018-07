La 21e et dernière étape de la 105e édition du Tour de France débutera à 16h15 à Houilles pour se ponctuer, 116 kilomètres plus tard, sur les Champs-Elysées.

Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, André Greipel, Mark Cavendish et Marcel Kittel n'étant plus en course, un autre sprinteur pourrait venir saisir cette occasion unique de triompher sur la mythique avenue parisienne. Le maillot jaune, le Britannique Geraint Thomas (Sky), n'aura qu'à franchir la ligne pour devenir le vainqueur final. Dylan Groenewegen et Fernando Gaviria, chacun deux victoires sur la Grande Boucle 2018, ne sont plus là pour faire parler leur pointe de vitesse. En 2017, le Néerlandais s'était montré le plus véloce lors de de cette ultime étape, souvent réservée aux sprinteurs.

C'est l'occasion rêvée pour d'autres de s'illustrer, comme les Français Arnaud Démare et Christophe Laporte, le Norvégien Alexander Kristoff ou encore l'Italien Sonny Colbrelli. Il faudra également surveiller le Slovaque Peter Sagan. Tombé lors de la 17e étape, le triple champion du monde en titre est d'ores et déjà assuré de rapporter un sixième maillot vert et ainsi d'égaler l'Allemand Erik Zabel. Il n'est cependant pas certain qu'il puisse défendre ses chances au sprint, lui qui n'a fait que 8e à Pau au lendemain de sa chute.

Le parcours visitera l'ouest de la région parisienne, par Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, pour entrer dans la capitale par le bois de Boulogne et la porte Maillot, à 62 kilomètres de l'arrivée.

Dans Paris, la course passera par la place Charles de Gaulle et l'avenue Montaigne avant d'entrer sur le circuit final long de 6,8 kilomètres.

Le Louvre, la rue de Rivoli, la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe sont les sites traditionnels du tour d'honneur du peloton, qui roulera à vitesse élevée sur les pavés, certains en mauvais état, de la prestigieuse avenue des Champs-Elysées.

Les sprinteurs ont accaparé les victoires sur les Champs depuis 2005 et le succès du Kazakh Alexandre Vinokourov, qui était parvenu à les surprendre. Le dernier succès belge remonte à 2008 avec Gert Steegmans.

C'est la 44e fois que les Champs-Elysées accueillent l'étape finale, qui s'est jouée 34 fois au sprint final. Mark Cavendish y détient le record de victoire avec quatre succès (2009, 2010, 2011 et 2012). Bernard Hinault compte deux victoires (1979 et 1982), comme Djamolidine Abdoujaparov (1993 et 1995), Robbie McEwen (1999 et 2002), Marcel Kittel (2013 et 2014) ainsi qu'André Greipel (2015 et 2016).