En prenant les 10 points accordés au premier coureur à passer au sommet du Col d'Aspin, vendredi, lors de la 19e étape du Tour de France, Julian Alaphilippe est assuré de remporter le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Le Français de Quick-Step Floors, vainqueur de deux étapes, totalise 150 points. Le deuxième, son compatriote Warren Barguil en compte 81. Le Tourmalet, le Col des Bordères et l'Aubisque sont encore à gravir vendredi, mais Alaphilippe ne peut plus être rejoint.

Alaphilippe succède à Barguil au palmarès. C'est la première fois depuis 2004 et la victoire de Richard Virenque que l'équipe de Patrick Lefevere, alors baptisée Quick-Step Davitamon, ramène le maillot à pois à Paris.

Premier coureur à franchir en tête 4 cols hors catégorie

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est devenu le premier coureur à avoir franchi en tête quatre cols hors-catégorie lors d'un même Tour de France. Le Français est passé en tête au sommet du Tourmalet vendredi, durant la 19e étape. C'est ce qu'a indiqué le site officiel du Tour de France.

Depuis que les ascensions hors-catégorie ont été créées en 1979, cinq coureurs en avaient franchi trois en tête dans le même Tour et partageaient donc ce record: le Néerlandais Gert-Jan Theunisse en 1989, le Suisse Tony Rominger en 1993 et les Français Richard Virenque en 1995, Thomas Voeckler en 2012 et Warren Barguil en 2017.

Cette année, Alaphilippe a franchi quatre cols hors-catégorie en tête: Glières, Bisanne, Madeleine et Tourmalet. Le Français est depuis vendredi assurer de ramener le maillot à pois à Paris, s'il n'abandonne pas d'ici dimanche.