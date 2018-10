© D.R.

Le parcours officiel du Tour 2019

Tour de France Un départ pour sprinteurs à Bruxelles avant d'y disputer un contre-la-montre par équipe, la Planche des Belles Filles, les Pyrénées avant les Alpes, trois sommets au-dessus des 2.000 mètres d'altitude: le parcours du tour 2019 sera officiel sur le coup de 11h30, ce jeudi. Avec quelques "étapes mythiques" au programme, promises par Thierry Gouvenou.Ces dernières années, les organisateurs du Tour ont mis du coeur à l'ouvrage au moment de coucher sur papier le parcours de la Grande Boucle. Ils se sont renouvelés, ont proposé des nouveautés et cela a souvent débouché sur du spectacle. Que réservent-ils à Eddy Merckx pour le Tour qui fêtera les 50 ans de son premier sacre ? Réponse ci-dessus, en direct vidéo, dès 11h30 !

- Etape 1 (samedi 06/07): Bruxelles - Bruxelles. 192 kilomètres au terme desquels un sprinteur devrait se parer de jaune.



- Etape 2 (dimanche 07/07): Bruxelles - Bruxelles. Contre-la-montre par équipes de 27 kilomètres sur les boulevards et avenues de la capitale en passant par Molenbeek et Anderlecht, deux clubs de foot qui sont dans le coeur d'Eddy Merckx, avec une arrivée tracée au pied de l'Atomium.



- Etape 3 (lundi 08/07): Binche - Epernay. Une étape qui devrait sourire aux puncheurs à la faveur de quatre côtes dans les trente derniers kilomètres et une ultime rampe qui mène à la ligne d'arrivée.



- Etape 4 (mardi 09/07): Reims - Nancy. Les sprinteurs devraient reprendre leurs droits durant cette étape, au terme d'une dernière ligne droite de 1500 mètres.



- Etape 5 (mercredi 10/07): Saint-Dié-Des-Vosges - Colmar. Une ville départ inédite avant un circuit dans les Vosges qui promet d'être accidenté. La côte des Trois-Epis et la côte des cinq Châteaux seront situées très près de l'arrivée.



- Etape 6 (jeudi 11/07): Mulhouse - Planche des Belles Filles. La première étape de montagne (avec notamment le Markstein, le Hundsruck, le Ballon d'Alsace et le très raide col des Chevrères) et la première arrivée au sommet du Tour… mais pas le sommet des dernières années puisque contrairement à 2012, 2014 et 2017, l'ascension de la Planche des Belles Filles se poursuivra sur un chemin non-goudronné pendant près d'un kilomètre avec des passages à 24% !



- Etape 7 (vendredi 12/07): Belfort - Chalon-sur-Saône.



- Etape 8 (samedi 13/07): Mâcon - Saint-Etienne.



- Etape 9 (dimanche 14/07): Saint-Etienne - Brioude. Une étape qui se terminera dans le massif central, après un passage par le col du Béal, chez Romain Bardet qui y trouvera un terrain de jeu à sa convenance le jour de la fête nationale française.



- Etape 10 (lundi 15/07): Saint-Flour - Albi.



Repos à Albi (mardi 16/07). Contrairement aux années précédentes, le peloton devra attendre le deuxième mardi pour obtenir son premier jour de repos !



- Etape 11 (mercredi 17/07): Albi - Toulouse.



- Etape 12 (jeudi 18/07): Toulouse - Bagnères-de-Bigorre.



- Etape 13 (vendredi 19/07): Pau - Pau. Contre-la-montre individuel de 27 kilomètres.



- Etape 14 (samedi 20/07): Tarbes - Col du Tourmalet. Une étape de seulement 117 kilomètres dessinée pour les purs grimpeurs avec une arrivée au sommet du col mythique. De quoi promettre une course nerveuse et spectaculaire !



- Etape 15 (dimanche 21/07): Limoux - Prat d'Albis. Une étape qui proposera une arrivée au sommet inédite après avoir franchi plusieurs cols !



Repos à Nîmes (lundi 22/07).



- Etape 16 (mardi 23/07): Nîmes - Nîmes. Contrairement aux rumeurs qui datent de quelques mois, il s'agit bien d'une étape en ligne qui permettra d'admirer le Pont-du-Gard avant le départ du lendemain !



- Etape 17 (mercredi 24/07): Pont du Gard - Gap. Direction les Alpes !



- Etape 18 (jeudi 25/07): Embrun - Valloire.



- Etape 19 (vendredi 26/07): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes. Au programme, le col de l'Iseran par son versant le plus dur (13km à 7,5%), dont le pied se situe déjà à 1800m d'altitude, avant la montée finale vers Tignes. Le tout dans une étape plutôt courte (123 kilomètres) qui promet du spectacle après les réussites des étapes de 65 kilomètres en 2018 (victoire de Quintana à Saint-Lary-Soulan) et de 101 kilomètres en 2017 (victoire de Barguil à Foix).



- Etape 20 (samedi 27/07): Alvertville - Val Thorens. La dernière étape de montagne de ce Tour 2019 ne sera guère plus longue que celle de la veille puisque les coureurs n'auront que 131 kilomètres à parcourir… au menu: le Cormet de Roselend (19,9km à 6%), la côte de Longefoy (6,6km à 6,5%) et sa descente très technique, et une montée finale vers Val Thorens extrêmement longue (33,4km) et irrégulière !



- Etape 21 (dimanche 28/07): Rambouillet - Paris Champs-Elysées. La traditionnelle dernière étape sera l'occasion pour le maillot jaune de trinquer avant de laisser, probablement, les sprinters en découdre. A moins que les délais des deux dernières étapes courtes et difficiles aient fait beaucoup de dégât ?