Contraint de déchausser, il a perdu l'équilibre et est allé buter sur le muret qui fermait le virage. Après un énorme vol plané, qu'il a tenté de contrôler comme il a pu en s'aidant du bras gauche, il est sorti du ravin, s'est assis quelques minutes et est reparti avec plusieurs minutes de retard sur l'échappée. Plus de peur que de mal, visiblement.

La Quick Step avait initié un énième mouvement de course en lançant Philippe Gilbert à l'attaque, tandis que son équipier maillot à pois Julian Alaphilippe figurait, lui aussi, dans la bonne échappée de 47 coureurs. Mais cette offensive a tourné court dans les premiers lacets de la descente du col du Portet-d'Aspet, lorsque Philippe Gilbert a complètement raté un virage, bloquant sa roue arrière.