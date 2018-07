Alors qu'il redescendait le col du Portet, après une étape qui lui aura enlevé ses derniers espoirs de remporter le Tour, le Britannique a été plaqué au sol par un gendarme un peu trop zélé. Et mal informé, si l'on en croit la dernière vidéo de l'incident postée sur Twitter. On y entend la personne qui accompagnait Froome expliquer "Mais oui, tous les coureurs redescendent le col" au gendarme qui semblait surpris de voir des cyclistes en sens inverse, alors que la course n'était pas totalement terminée. Il faut dire que le peloton n'a pas d'autre choix que de repartir à vélo vers les différents hotels situés dans la vallée...Pendant ce temps, Froome, lui, se remettait de ses émotions et lâchait un "F*ck you" à l'adresse dudit policier. Il est pourtant rare de voir le (co-)leader de la Sky s'énerver, lui qui est pourtant souvent poussé dans ses retranchements par les spectateurs et les journalistes...