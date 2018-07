Madeleine, Croix-de-Fer et Alpe d'Huez formaient jeudi la trilogie des grandes ascensions classées hors catégorie dans la 12e étape du Tour de France, longue de 175,5 kilomètres.



L'occasion pour Kruiswijk, Valverde, Latour, Alaphilippe, Barguil, Pauwels et bien d'autres de passer à l'offensive. Seul le Néerlandais, premier nommé, a fait de la résistance jusqu'à l'Alpe d'Huez. Mais le train fou de la Sky aura eu raison de lui, tout comme de Romain Bardet, passé à l'offensive à 6 kilomètres du but.



A l'arrivée, Geraint Thomas a battu Dumoulin, Bardet, Froome et Landa dans un sprint à cinq inédit. Nibali et Roglic limitent les dégâts. L'Italien avait chuté à 5 kilomètres de l'arrivée.

Thomas: "Je sais où est ma place"

"Je suis sans voix ! J'avais jamais imaginé ça, gagner à l'Alpe d'Huez c'est incroyable ! C'est dommage pour Nibali qui a été malchanceux. J'ai roulé sur sa roue arrière et j'ai failli tomber. J'ai juste suivi Bardet et "Froomey" dans le final. C'est impossible de dire ce que je ressens. J'avais dit que cette étape était faite pour moi. Cette course est si difficile, tu ne sais jamais comment ton corps va réagir. Je roule pour "Froomey", je ne l'oublie pas. Sur une course de trois semaines, c'est lui le meilleur coureur de notre équipe. Je profite de ce moment mais je sais où est ma place."

