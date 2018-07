Lisez GRATUITEMENT le dossier en vous inscrivant ci-dessous à la newsletter Sport de la DH !

De la Vendée à Paris, par delà 21 étapes et 3.329 kilomètres, le 105e Tour de France n'a pas nécessairement été celui auquel on s'attendait. Il aura couronné avec Geraint Thomas un vainqueur inédit et mis à mal l'hégémonie de son équipier, leader et ami Chris Froome, finalement troisième, dans des conditions particulières.Pour boucler cette 105e édition de la Grande Boucle, marquée comme toujours par des histoires d'hommes, nous vous proposons de la revivre en dix grands chapitres. Des favoris aux Belges, en passant par la nouvelle génération de sprinters...