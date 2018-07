Nous vous l’annoncions dans notre édition de lundi, Greg Van Avermaet a prolongé le contrat qui le lie à Continuum Sports, la société qui chapeaute la structure de la formation BMC, laquelle changera de nom dès janvier 2019. C’est bien le nouveau partenaire polonais CCC qui en deviendra le sponsor titre la saison prochaine. Décryptage d’un nouveau projet officialisé lors de la première journée de repos du Tour de France.

1. CCC, c’est quoi ?

Géant de la chaussure et du sac à main avec plus de mille magasins répartis en Allemagne et en Europe de l’Est, CCC est une société en plein boum. Son propriétaire, Dariusz Milek (50 ans), est ainsi, selon un classement du magazine Forbes datant de 2015, la quatrième plus grosse fortune de Pologne avec des avoirs estimés à 1,06 milliard. Depuis 2006, CCC était déjà actif dans le cyclisme en qualité de sponsor principal de la formation continentale pro polonaise CCC Sprandi Polkowice.

(...)