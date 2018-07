Les Belges ont coloré cette treizième étape du Tour de France. Avec Thomas De Gendt et Dimitri Claeys qui ont fait partie de l’échappée matinale en compagnie de Thomas Scully et Michaël Schar. Et dans le final, ils ont été très présents, avec l’attaque de Philippe Gilbert et les cinquième et sixième places de Greg Van Avermaet et Yves Lampaert.

"Je m’attendais à un essai de (...)