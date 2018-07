La 9e étape du Tour de France a été pointée du doigt par les principaux favoris du Tour de France. La cause ? Les pavés qui se dresseront sur la route des coureurs. Au total, 15 secteurs pavés sont au programme entre Arras et Roubaix et pas des moindres !





Pour les suiveurs de Paris-Roubaix, ils reconnaîtront quelques portions difficiles de l'Enfer du Nord comme Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle ou encore Hem et Templeuve. Si l'étape sera courte (156 km), chaque concurrent pour le classement général a pris ses dispositions pour perdre le moins de temps possible sur ces terribles pavés.





Côté belge, on a coeur de voir à l'oeuvre nos spécialistes des classiques flandriennes. Van Avermaet, toujours en jaune, a une envie folle de lever les bras avec la tunique de leader du classement général. Naesen, Gilbert, Vanmarcke, Lampaert ou encore Stuyven et Keukeleire seront également à suivre de très près. Cette journée est sans doute celle où nos compatriotes ont le plus de chance de s'imposer.





Le départ a été donné à 12h35 et les coureurs, finale de la Coupe du monde oblige, sont attendus vers 16h30 à Roubaix.





Le début de la journée a été marquée par une énorme chute survenue au milieu du peloton ! Richie Porte a dû abandonner après être tombé, catastrophe pour la BMC ! Il souffre de la clavicule. Rojas, équipier de Quintana et Landa, a aussi quitté la course.









SUIVEZ L'ETAPE EN DIRECT COMMENTE A 14H