Le peloton du Tour de France va voir double ce jeudi à Mûr-de-Bretagne, en conclusion de la 6e étape longue de 181 kilomètres à partir de Brest.

Greg Van Avermaet (BMC) porte toujours le maillot jaune de leader et compte 2 secondes d'avance sur son équipier américain Tejay Van Garderen et 3 sur Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), 3e mercredi à Quimper.

La côte d'arrivée, une montée de 2 kilomètres à 6,9 % de pente, favorise les puncheurs comme le Français Julian Alaphilippe ou l'Espagnol Alejandro Valverde. Les quatre côtes répertoriées de la journée pourraient également convenir à une échappée ou une attaque lointaine. Pour la première fois, la côte de Mûr-de-Bretagne, emblématique du Centre-Bretagne, sera escaladée deux fois par la course qui suit dans sa partie finale une boucle de 16 kilomètres. "C'est une arrivée pour hommes forts, voire pour les prétendants au maillot jaune", estime le directeur de course Thierry Gouvenou à propos de cet effort à la durée estimée à un peu plus de 4 minutes.

Ville-étape pour la troisième fois de la décennie, Mûr-de-Bretagne (2500 habitants) est en passe de devenir un classique du Tour. En 2011, le futur vainqueur, l'Australien Cadel Evans, avait gagné l'étape devant la grande foule. Quatre ans plus tard, le lauréat à venir, le Britannique Chris Froome, avait pris la deuxième place derrière le Français Alexis Vuillermoz, vainqueur après un effort de grimpeur-puncheur qu'il affectionne.

A nouveau, le public devrait répondre en masse dans une région de la France simplement folle de vélo.