Quel drame pour Porte et pour la BMC. Avant d'avoir roulé sur le moindre secteur pavé, l'Australien a abandonné sur chute lors de cette 9e étape du Tour de France. La cause ? Une énorme chute survenue en plein milieu du peloton après 10 kilomètres de course.





Le verdict est très lourd pour Porte. Touché à la clavicule, il a dû abandonner, comme il y a douze mois. En pleurs sur le bord de la route, le coureur originaire de Tasmanie a laissé contre son gré filer les coureurs du Tour de France.





Des images qui montrent toute l'ambition qu'avait Porte sur ce Tour.