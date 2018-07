Le premier volet du triptyque alpin du Tour de France 2018 n’a absolument rien de classique. Des changements de rythme sont à prévoir sur un parcours qui présente quatre phases bien distinctes.

L’entrée en douceur

Les 40 premiers kilomètres, relativement plats malgré deux courtes ascensions non répertoriées, annoncent une belle bagarre pour intégrer la première échappée. La montée du Col de la Croix Fry (12,8 km à 6,5 %) va sans doute débuter après moins d’une heure de course. La première ascension classée en 1re catégorie de cette Grande Boucle est relativement roulante mais deux kilomètres difficiles, après le village de Manigod, pourraient déjà avoir raison des gros gabarits et des blessés. Toutefois, la longue descente de ce col devrait probablement permettre aux premiers retardataires de reprendre place dans le peloton.

La Découverte

La deuxième ascension répertoriée de la journée, mérite, malgré sa longueur réduite (6,2 km), son classement hors catégorie. Car les pentes de la montée du plateau des Glières sont infernales (11,2 % de moyenne !) et ne tolèrent aucun coup de fatigue. Au sommet, les coureurs vont rouler sur la principale originalité de ce Tour de France : un secteur empierré de 1,8 km. "On va retrouver les images du cyclisme d’antan ! Les coureurs sur des chemins en pierre. Cela va être furtif mais joli parce que c’est dans un cadre incroyable", s’enthousiasmait Thierry Gouvenou, le directeur de course, au moment de la présentation du parcours.

Le plateau des Glières, qui rentre dans la légende du Tour, est déjà connu comme un haut lieu de la Seconde Guerre mondiale. Le 26 mars 1944, près de 150 maquisards y avaient péri en voulant résister face à l’occupant allemand.

Le temps mort bienvenu

Après la première ascension hors catégorie du Tour, les coureurs vont bénéficier de plus de 50 kilomètres tranquilles, à peine entrecoupés par le Col des Fleuries (5,6 km à 4,5 %). Ce qui permet d’affirmer que l’ascension du plateau des Glières et le secteur empierré qui suit ne vont pas avoir d’incidence sur le déroulement de l’étape."Je ne pense pas que ce passage aura un rôle majeur dans le Tour car on sera quand même assez loin de l’arrivée. Ce ne sera normalement pas un lieu hyper stratégique mais, pour un premier essai, c’est déjà pas mal", confirmait d’ailleurs Thierry Gouvenou en octobre dernier.

Le final redoutable

Lors des 37 derniers kilomètres, les coureurs vont devoir gravir près de la moitié du dénivelé positif total de l’étape. L’enchaînement Col de Romme - Col de la Colombière, déjà emprunté par le Tour en 2009 (victoire de Frank Schleck), s’annonce monstrueux. Le pied de la première ascension (3 km à 9,8 %), où la chaleur est souvent étouffante, pourrait voir certains favoris perdre leurs illusions dans ce Tour de France. La fin du Col de la Colombière est tout aussi infernale et devrait être le théâtre d’une belle bagarre entre les derniers prétendants encore présents en tête. À moins que la vertigineuse plongée vers le Grand-Bornand serve de support à un numéro de voltige de Vincenzo Nibali.

Les cyclos avant les pros

Des milliers d’amateurs ont roulé, il y a neuf jours, sur le parcours de la 10e étape.

Annecy - Le Grand-Bornand a servi de support à l’Étape du Tour pour cyclotouristes qui s’est courue le dimanche 8 juillet. Parmi les 15.000 concurrents au départ, on retrouvait notamment Frank Schleck. Le Luxembourgeois venait en habitué des lieux puisqu’il s’est imposé au Grand-Bornand sur le Tour de France 2009.

En ayant mis 5 h 16, le Français Victor Lafay a été le plus rapide des 11.734 finishers. "Le plus difficile dans cette étape est de bien s’économiser en vue de l’enchaînement final Col de Romme - Col de la Colombière. Le Col de la Croix Fry est assez roulant et pas très difficile. Par contre, dans l’ascension du Plateau des Glières, située assez loin de l’arrivée, il faut quand même s’employer pour passer. C’est cette difficulté qui a sans doute entamé les réserves de la plupart des participants. Moi-même, je commençais à accuser le coup sur la fin du Col de la Colombière", a détaillé le vainqueur de l’Étape du Tour 2018 après l’arrivée.

Victor Lafay , vice-champion d’Europe espoirs à Zlin (République tchèque) dimanche dernier, va passer professionnel le 1er août au sein de l’équipe française Cofidis.

Le dernier du classement de l’Étape du Tour 2018 a bouclé les 169 km du parcours en 13 h 15 (le parcours des amateurs était un peu plus long que celui des professionnels afin d’éviter certains grands axes). À des années-lumière du temps que mettra le plus rapide des professionnels aujourd’hui. ASO, l’organisateur du Tour de France, a en effet prévu que le vainqueur bouclerait le parcours en un peu moins de 4 h 30.