neutraliser l'étape pendant un quart d'heure. Après la deuxième et dernière journée de repos à Carcassonne, les coureurs restants reprennent la route ce mardi avec au programme la deuxième plus longue étape de cette Grande Boucle. Sur 218 kilomètres, le peloton rejoindra Bagnères-de-Luchon, aussi connue comme étant la Reine des Pyrénées. Non sans mal puisque dès le kilomètre 28, des agriculteurs ont forcé la direction de course àpendant un quart d'heure.





Ce premier des trois jours prévus dans la chaîne pyrénéenne usera encore des organismes, déjà mis à rude contribution. Dans la première moitié de l'étape, deux côtes de quatrième catégorie, de Fanjeaux et de Pamiers, auront permis aux coureurs de dérouiller la mécanique. Le profil accidenté et peu roulant ne permet pas de totalement se refaire la cerise jusqu'aux septante derniers kilomètres, dans lesquels se dressent trois cols où seuls les plus forts pourront faire la différence.





Le Portet-d'Aspet, en deuxième catégorie, constitue la porte d'entrée de ce triptyque qui comporte également le Col de Menté et le Col du Portillon, tous deux classés en première catégorie. L'ascension du Portillon se fera d'ailleurs en Espagne puisque le Tour sort des frontières françaises, pour la seule fois de cette édition à l'occasion de cette 16e étape, sur une quinzaine de kilomètres. Enfin, ce sera une descente à tambour battant vers Bagnères-de-Luchon où Christopher Froome s'était imposé en 2016, dans un style caractéristique, aujourd'hui généralisé, pour poser les jalons de son troisième Tour.









Le profil de l'étape













SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE