Lors de la première étape de la Grande Boucle, Lawson Craddock avait lourdement chuté et même rejoint l'arrivée en sang.





Malgré ce coup dur, l'Américain de 26 ans s'était relevé et n'avait pas renoncé.





Après passé des examens à l’hôpital, qui ont révélé une fissure au niveau de la clavicule et une plaie importante à l’arcade sourcilière, le coureur de EF Education First Drapac avait été clair: "je ne veux pas abandonner".





Avant de poursuivre: "Je vais me battre pour aller au bout. Je m’étais tellement préparé pour être en grande condition pour ce Tour de France. J’ai donc décidé de me lancer un défi : aller jusque Paris. Et donner 100 dollars par étape que je termine à la Greater Houston Cycling Foundation. Les dons iront Alkek Velodrome, sur lequel j’ai débuté, et qui a été abîmé par l’ouragan Harvey en septembre 2017."





A ce jour, près de 45.000 dollars ont déjà été récoltés grâce à plus de 639 promesses de dons, qui sont ouverts au public.