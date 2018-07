Les favoris pour la victoire finale vont devoir mettre à profit les dernières ascension de la Grande Boucle.



Les coureurs du Tour grimpent les derniers cols de l'édition 2018, vendredi, dans la 19e étape entre Lourdes et le village de Laruns, au pied de l'Aubisque. Après la nouveauté du col de Portet, mercredi, la course revient aux classiques pyrénéens. Aspin, Tourmalet et Aubisque sont les incontournables du Tour depuis... 1910.



Dès les premières pentes du Tourmalet, Bardet et Landa ont décidé d'attaquer Geraint Thomas et la Sky. Avant de creuser un écart significatif, qui offre une étape passionnante.





Si le col d'Aspin est classé première catégorie (12 km à 6,5 %) à partir d'Arreau au 66e kilomètre, les deux suivants figurent en hors catégorie.

Le Tourmalet (17,1 km à 7,3 %) est abordé par le versant de Sainte-Marie du Campan, où Eugène Christophe avait réparé la fourche de son vélo à la forge du village en 1913 après avoir parcouru 14 kilomètres à pied.

Le sommet, près de la stèle honorant Jacques Goddet, le directeur historique du Tour pendant près d'un demi-siècle, est situé à 92,5 kilomètres de l'arrivée. Il reste encore le col des Bordères (2e catégorie) avant d'attaquer l'Aubisque par le balcon du Soulor.

Dernière ascension majuscule du Tour, l'Aubisque s'étire sur 16,6 kilomètres (à 4,9 %) pour atteindre le sommet à 20 kilomètres de la ligne. L'arrivée est jugée peu après le bas de la descente à Laruns (1200 habitants), près du stade portant le nom du pilier international de rugby Robert Paparemborde.

Départ de Lourdes à 12h05 (départ réel à 12h15), arrivée vers 17h49 (prévision à 36 km/h de moyenne).