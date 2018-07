Serge Pauwels ne pourra pas poursuivre le Tour de France.

Le coureur belge de Dimension Data s'est fracturé le coude droit au terme de la 15e étape de la Grande Boucle, a fait savoir son équipe sur Twitter. Il est contraint à l'abandon et devra être opéré, a encore précisé l'équipe Dimension Data.

Dimanche, le Lierrois était une nouvelle fois parvenu à se glisser dans la bonne échappée et voulait améliorer la cinquième place obtenue sur la 10e étape au Grand Bornand.

Lâché par les plus costauds de ses compagnons d'échappée, Pauwels s'est présenté dans la dernière ligne droite avec plus de deux minutes de retard sur le vainqueur du jour, le Danois Magnus Cort Nielsen. Dans le dernier virage, Pauwels a malheureusement été impliqué dans une chute avec le reste du groupe et s'est immédiatement tenu le coude.

Le coureur de Dimension Data a tout de même rallié la ligne d'arrivée en 22e position mais les premiers examens ont rapidement confirmé ce qu'il craignait.

Il s'agit du troisième abandon au sein de la formation Dimension Data qui avait perdu Mark Cavendish et Mark Renshaw, arrivés hors délai lors de la onzième étape.