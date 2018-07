Le sprint houleux d'Amiens a fait deux victimes

Dans le final de cette 8e étape, Greipel et Gaviria se sont frottés d'un peu trop près et se sont lancés des petits coups de tête. Les deux sprinteurs ont finalement continué leur sprint en finissant respectivement 2e et 3e.

Le jury des commissaires a pris sa décision. Les deux sprinteurs ont été déclassés. Sagan remonte donc à la 2e place du classement de cette étape et reprend des points importants au classement du maillot vert.