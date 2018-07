Le Britannique Geraint Thomas a remporté mercredi la 11e étape du Tour de France, la deuxième étape de montagne de cette 105e Grande Boucle.

Le coureur de 32 ans de l'équipe Sky a levé les bras à la première arrivée au sommet de ce Tour, dans la station de La Rosière dans les Alpes, après 108,5 km au départ d'Albertville. Thomas a précédé au finish le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) et son coéquipier et grand favori du Tour Chris Froome. Ces deux hommes ont franchi la ligne d'arrivée 20 secondes plus tard. 165 coureurs avaient pris le départ à Albertville, la 10e étape n'ayant entrainé aucun abandon. Sous un beau soleil, les coureurs se sont dirigés vers un sprint intermédiaire remporté par Peter Sagan puis ont franchi 2 cols hors catégorie, un col de 2e catégorie avant le finish au terme d'une ascension de 1re catégorie.

Greg Van Avermaet, qui a passé 8 jours en jaune, a dû logiquement laisser filer sa position de leader du classement général. Le maillot jaune revient au Britannique Geraint Thomas de l'équipe Sky, qui était 2e à 2:22 de Van Avermaet avant l'entame de la journée de mercredi.

Réactions

Romain Bardet (Ag2R La Mondiale) : « Je suis déçu car je n’ai pas été assez attentif quand Dan Martin part. Geraint Thomas était très fort et ils ont joué le jeu de la course d’équipe avec Chris Froome. Je suis déçu car ce sont des secondes qui partent à cause d’un marquage entre les favoris. J’avais de bonnes jambes mais je n’ai pas eu la bonne stratégie en attaquant à contretemps. Mes sensations vont crescendo et demain il y a une grosse étape. Je vais encore me battre. »

