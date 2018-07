Aveyron, Tarn, Aude: le Tour visite la verte campagne du sud de la France, dimanche, dans la 15e étape pour relier Millau à Carcassonne sur un parcours de 181,5 kilomètres favorable aux attaquants.

Pour le désavantage des purs sprinteurs, deux cols sont à franchir. Si le premier (Sié, classé en deuxième catégorie) présente une pente modérée pour rejoindre la petite ville de Lacaune réputée pour son jambon, le second, le Pic de Nore (première catégorie), est plus exigeant (12,3 km à 6,3 %).

Jadis théâtre de la course de côte du Critérium international, le Pic de Nore, à 1205 mètres d'altitude, marque l'entrée dans le département de l'Aude. C'est aussi, à 41,5 kilomètres de l'arrivée, le début d'une descente longue et technique vers les vignes du Cabardès et la plaine.

L'arrivée à Carcassonne (47.000 habitants) est jugée sur les boulevards qui ceinturent le centre-ville. A faible distance de la cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial, qui fait la célébrité de la ville.

La préfecture de l'Aude reçoit le Tour pour la 10e fois. Ville-départ en 2014 et 2016, elle n'avait pas eu d'arrivée d'étape depuis 2004 (victoire de Yaroslav Popovych).

Départ de Millau à 13h10 (départ réel à 13h20), arrivée à Carcassonne vers 17h47 (prévision à 41 km/h de moyenne)