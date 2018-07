Pour la première fois depuis 2015, un contre-la-montre par équipe est au programme de la Grande Boucle, et c'est autour de Cholet que cet exercice particulier a lieu.

La ville du Maine-et-Loire avait déjà accueilli un CLM, individuel celui-là, en 2008 qu'avait remporté Kim Kirchen. Les organisateurs se sont inspirés du parcours d'il y a dix ans, tout en y rajoutant une côte, la Romagne, à la mi-course. Elle "pourrait désorganiser certaines équipes" dixit Thierry Gouvenou, concepteur du parcours du Tour.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule difficulté à grimper puisque dès le départ une montée à 4,5 % se dresse devant les équipes, sans compter la Séguinière en fin de parcours qui pourrait peser au décompte final. Très athlétique et rythmé, le tracé de 35,5 kilomètres autour de Cholet pourrait donc créer des premiers écarts entre les prétendants à la victoire finale.

Côté pratique, toutes les équipes s'élanceront à cinq minutes d'intervalle à partir de 15h10, heure de départ de Michelton-Scott. Suivront dans la foulée deux autres candidates à la victoire : Sky et Movistar.

Côté belge, Lotto-Soudal sera la première à se lancer à 16h00, puis ce sera à Wanty-Groupe-Gobert à 16h45 juste avant Quick-Step-Floors. Bora-Hansgrohe, la formation du maillot jaune Peter Sagan, partira dernière à 16h55.

Le chronomètre sera arrêté au passage du quatrième coureur. Tous ceux qui arrivent à cet instant seront crédités du même temps, les attardés verront quant à eux s'ajouter leur temps réel au classement général.





Les réactions sur la ligne d'arrivée

Après avoir établi le premier chrono de référence avec la Sky, battu peu de temps après par BMC, Michal Kwiatkowski a donné son impression au micro de nos confrères de la RTBF.

"C’était une course très difficile. Tout l’équipe s’est donnée à 100 %, mais on savait que ce serait un bon chrono si on procédait comme cela. Avec le vent, c’était difficile de rester en ligne et de relancer en sortie de virage pour rester dans le sillage. Il fallait conserver un bon rythme mais c’était difficile de maintenir la vitesse et de conserver les huit coureurs."

Mikel Landa de la Movistar se voulait positif, malgré avoir perdu du temps sur la Sky de Froome.

"C’était très difficile, surtout pour moi. Mais nous nous en sommes bien sortis, en faisant un temps honorable. Ce n’est pas si mauvais parce qu’on aurait pu perdre beaucoup plus sur la Sky et d’autres favoris."

Du côté de Greg Van Avermaet, on se montrait particulièrement satisfait sur la ligne d'arrivée, tout en restant prudent en attendant les chronos des autres équipes.

"On a bien roulé et chacun a fait un bon travail. Tejay Van Garderen et Stefan Küng étaient les meilleurs, mais on a une équipe pour ce genre de chrono. C’est bon pour moi aussi. Il était important de ne pas partir trop vite, pour que l’équipe reste ensemble, surtout avec la chaleur qu’il faisait. Le maillot jaune, je l’ai eu une fois et c’est quelque chose de spécial, et j’espère l’avoir de nouveau ce soir mais je pense d’abord à la victoire avec l’équipe."





