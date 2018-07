Après le triptyque alpestre, les coureurs vont pouvoir souffler à l'occasion de la 13e étape vendredi. Ils s'élanceront de Bourg d'Oisans, au pied de l'Alpe d'Huez, et rejoindront Valence après un parcours sans difficulté de 169,5 kilomètres.

Sur papier, cette étape était idéale pour les sprinters, mais beaucoup d'entre eux sont déjà rentrés chez eux. Voilà qui pourrait modifier le scénario et favoriser les baroudeurs.

Les trois jours à travers les Alpes, dans la chaleur et par un rythme rapide, ont eux raison des lévriers du peloton. Jeudi, la route vers l'Alpe d'Huez a été fatale à André Greipel, Fernando Gaviria et Dylan Groenwegen qui ont abandonné. Ils ont ainsi rejoint Marcel Kittel et Mark Cavendish, mis hors délai la veille.

Thierry Gouvenou, qui a tracé le parcours du Tour, avait déclaré avant le Tour en évoquant la 13e étape : "Les sprinters sont de retour dans cette étape. Il y a peut-être un groupe de coureurs qui va attaquer tôt, mais je ne le vois pas aller jusqu'au bout, parce qu'un certain nombre d'équipes voudront mettre leur sprinter en action. Certainement les équipes qui ont encore zéro à leur compteur. Il s'agit d'une étape courte, sans obstacles notables. Dans neuf cas sur dix, ce sera un sprint."

Entre-temps, beaucoup de sprinters ont disparu. Leurs équipes n'auront plus de raison de cadenasser la course. Il peut y avoir des opportunités pour les attaquants, mais ils doivent aussi avoir récupéré des efforts alpestres.

"J'espère vraiment une journée tranquille dans le peloton", a déclaré Serge Pauwels. "Tout le monde a désespérément besoin de repos, alors peut-être qu'il n'y a pas trop d'attaques. Oui, il y a déjà beaucoup de sprinters chez eux, mais il y en a encore assez dans le peloton qui pensent pouvoir gagner et leurs équipes, comme celles d'Arnaud Démare (FDJ) ou d'Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) vont rouler."

Le directeur du Tour appelle à la sérénité après les incidents de l'Alpe d'Huez

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a appelé vendredi à la sérénité et a demandé à ce que le public respecte les coureurs, au lendemain des incidents qui ont marqué le final de la 12e étape à l'Alpe d'Huez, avec la chute de Vincenzo Nibali et les huées subies par les coureurs Sky Geraint Thomas et Chris Froome. "Les coureurs du Tour, les champions du Tour, doivent naturellement être respectés, ce que fait l'immense majorité du public", a-t-il souligné. "On a eu une montée de l'Alpe très pénible", a estimé le directeur du Tour, interrogé par l'AFP. Christian Prudhomme a qualifié d'"inconscient" le comportement d'une partie du public avant de souligner à propos de la chute de Nibali: "Même si ce n'est pas un spectateur surexcité qui le fait tomber, c'est un spectateur. Ce ne sont pas les motos de la Garde républicaine, et je tiens à rendre hommage aux services de l'Etat pour le travail admirable qu'ils ont fait." "On était sur un pic qui, malheureusement, a laissé sur le carreau un champion admirable, Vincenzo Nibali, dont chacun loue l'état d'esprit à l'ancienne, un champion tout-terrain", a encore ajouté Prudhomme.

"Il faut retrouver de la sérénité", admet-il, tout en ne doutant pas "que l'on retrouvera le public bienveillant du Tour de France dans les jours qui viennent". Selon lui, lors d'une montée mythique comme celle de l'Alpe d'Huez, "l'ambiance est différente des autres jours du Tour".

Christian Prudhomme a par ailleurs regretté l'usage de fumigènes par certains spectateurs lors de l'ascension: "On n'y voyait plus rien, il (Nibali) n'y voyait plus rien. Les fumigènes n'ont rien à faire sur les routes des courses cyclistes. On fait respirer une odeur nauséabonde aux coureurs du Tour, et en plus on les aveugle. Cela n'a aucun sens."