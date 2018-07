Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) a remporté légèrement détaché la 19e étape du Tour de France, vendredi, entre Lourdes et Laruns (200,5 km). Le Britannique Geraint Thomas (Sky) conserve son maillot jaune.

Malgré plusieurs attaques, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) et le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) n'ont pas réussi à lâcher Thomas dans l'ascension de l'Aubisque, dernière ascension du Tour. Roglic a fait la différence dans la longue descente vers Laruns pour s'imposer en solitaire avec 19 secondes d'avance sur le maillot jaune Thomas.

Le Slovène en profite pour monter sur le podium provisoire du Tour, à 2:24 de Thomas. Dumoulin est deuxième à 2:05.

Samedi, un contre-la-montre individuel de 31 km entre Sainte-Pée-sur-Nivelle et Espelette est au programme.

Réactions:

Romain Bardet (Ag2R La Mondiale) : "J’ai fait le maximum. J’y ai cru. Je ne sais pas ce qu’il aurait fallu faire de plus. Ça n’a pas voulu sourire, c’est comme ça. C’est malheureux, il faut un peu de réussite en vélo et sur ce Tour elle n’était pas présente. Lors des dernières étapes, il n’y avait pas eu d’ouverture. Là c’était possible et ça fait plaisir de passer une journée à l’avant."

