Le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe), maillot vert sur le dos, a remporté vendredi la 13e étape du Tour de France, un retour à un plat relatif après trois jours de montagne dans les Alpes. Au bout de 169,5 km entre Bourg d'Oisans et Valence, le triple champion du monde a devancé dans un sprint massif le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Greg Van Avermaet (BMC) est 5e devant Yves Lampaert, 6e. Peter Sagan remporte à Valence sa troisième étape sur ce Tour, après avoir levé les bras à La Roche-sur-Yon et Quimper.

Le maillot jaune Geraint Thomas (Sky), qui comptait 1:39 d'avance sur son coéquipier Chris Froome, conserve sa position de leader du général.

Samedi, le peloton devra parcourir 188 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Drôme, et Mende, dans le département de la Lozère. Cette étape accidentée traverse les gorges de l'Ardèche puis le parc national des Cévennes, avec quatre cols dont deux de deuxième catégorie. Le départ sera donné peu après 13h00.

