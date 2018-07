Le parcours de la 11e étape du Tour de France, tracé par ASO, a la particularité d'être très court. Les 108,5 km entre le départ d'Albertville et l'arrivée au sommet du Col de La Rosière (1e catégorie), comprendront deux cols hors catégorie (Montée de Bisanne, au km 26, et Col du Pré, au km 57,5) et un de deuxième catégorie (Cormet de Roselend au km 70).

Selon le meilleur horaire prévu, la course devrait durer un peu plus de 3 heures ce qui permettrait d'assister à une course mouvementée entre les favoris ce qui n'a pas encore été le cas dans ce Tour. Le départ est prévu après 14h à Albertville.

Les coureurs vont-ils s'épargner en vue de l'Alpe d'Huez?

Dans le Dauphiné de cette année, ce parcours avait déjà été emprunté. Le point de départ était Frontenex, mais le peloton a emprunté plus de 100 des 108,5 km de cette étape avec les mêmes cols au menu : la Montée de Bisanne (12,4 km à 8,2 %), le Col du Pré (12,6 km à 7,7 %), le Cormet de Roselend (5,7 km à 5,6 %) et enfin La Rosière (17,6 km à 5,8 %). Au total, il y a 4.025 mètres de dénivelé positif et plus de 50 km de montée. Il n'y a pratiquement pas le temps de récupération entre les montées et les descentes.

Le 25 juillet, dans les Pyrénées, une autre étape de montagne ne comprendra elle que 65 km entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan Col du Portet. "Parfois, une étape courte offre plus de spectacle", telle est la philosophie de l'organisation du Tour.

Lors de la première étape alpine, mardi, les favoris n'ont pas lancé la bagarre. L'équipe Sky a donné le rythme, seul Rigoberto Uran a perdu du temps, mais personne n'a osé attaquer. "Le rythme de Sky était trop rapide et il y avait du vent de face. C'était impossible", a dit Tom Dumoulin.

Il n'est pas certain que les coureurs du classement aient plus d'envie d'attaquer aujourd'hui. La troisième et dernière étape alpine se court jeudi. Elle arrive à l'Alpe d'Huez. "Cela peut aller dans les deux sens", avait déclaré Serge Pauwels après l'étape dans le Dauphiné. "Le trajet jusqu'à l'Alpe d'Huez est encore plus difficile que cette étape, donc qui sait, c'est encore calme entre les coureurs du classement et les attaquants peuvent tenter leur chance ou c'est l'inverse et ils allument les feux d'artifice."

Dans le Dauphiné, il a semblé que les attaquants n'y arriveraient pas, mais le vainqueur fut Pello Bilbao qui faisait partie de la première échappée. Faut-il s'épargner dans une telle étape, sachant ce qui va se passer le lendemain ? "En fait, c'est un effort d'environ 3h30, donc c'est relativement facile", a estimé Pauwels. "Un attaquant qui a coché cette étape, aura certainement une chance. Mais ils auront besoin de la bénédiction des coureurs du classement."

Greg Van Avermaet, le maillot jaune, a surpris tout le monde mardi lors de la première étape de montagne. Il a pris part à l'échappée et a même fini quatrième, de quoi obtenir le plus de la combativité. Mercredi, le champion olympique devra probablement remettre son maillot de leader. "Je suis très fier de pouvoir porter ce maillot un jour de plus", a-t-il déclaré mardi. "Mais cet effort je pourrais le payer demain (mercredi). Alors ce sera fini la rigolade."