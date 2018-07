Tiesj Benoot, blessé dans une chute lors de la 4e étape du Tour de France mardi, ne prendra pas le départ mercredi de Lorient, a annoncé son équipe Lotto Soudal.

"Je pense que ce serait irresponsable de continuer", a déclaré le Belge de 24 ans.

"Évidemment, le Tour de France est une course où vous voulez continuer le plus longtemps possible mais ce ne serait pas prudent, moi qui ai du mal à enfiler un t-shirt", a ajouté Benoot. "Ce serait compliqué pour moi de parcourir 200 km à un tel niveau de compétition. C'est une grande déception."

Benoot, vainqueur des Strade Bianche en mars, souffre d'une luxation à l'épaule droite, ainsi que de contusions et écorchutes diverses. Il a dû se faire poser sept points de suture.

La 5e étape, la plus accidentée depuis le départ du Tour 2018, mène de Lorient à Quimper (204,5 km).