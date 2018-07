Les coureurs du Tour de France 2018 se sont élancés de La Baule (Loire-Atlantique) à 13h25 pour rejoindre Sarzeau (Morbihan) après 195 kilomètres. Suivez le final en direct commenté.

L’arrivée, dans la ville dont le maire n’est autre que David Lappartient, président de l’UCI, est prévue entre 17h40 et 18h00.

La 4e étape de cette Grande Boucle ne compte qu’une difficulté répertoriée, la côte de Saint-Jean-la-Poterie (800 mètres à 7,8 %) située à 60 kilomètres de l’arrivée.

Dans ces conditions, une arrivée au sprint massif est plus que probable. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) vainqueur de la 1ère étape, et gêné par une chute le lendemain, est le favori pour la victoire. Le maillot vert Peter Sagan, vainqueur de la 2e étape, va tenter de lui barrer la route. Marcel Kittel (Katusha), Andre Greipel (Lotto-Soudal), Arnaud Démare (Groupama FDJ), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) et Dylan Groenewegen (Lotto NL Jumbo) vont essayer de trouver une première fois l’ouverture dans ce Tour de France. Mark Cavendish (Dimension Data), quant à lui, doit impérativement se rassurer après un début de Grande Boucle passée dans l’anonymat.

En ce grand jour pour le sport belge, Greg Van Avermaet va tenter de conserver son maillot jaune. Le coureur BMC s’est emparé de la tête du classement général après la victoire de son équipe hier lors du contre-la-montre. Philippe Gilbert, 4e à 5 secondes, peut espérer se rapprocher à la faveur des bonifications.

Le profil de l'étape





SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE