Tour de Grande-Bretagne : la troisième étape pour Stannard, le Belge Vermote reste en jaune

Cyclisme

Ian Stannard, du Team Sky, a remporté mardi la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne (2.HC), disputée entre Congleton et Tatton Park, sur 179 km.

Le Britannique a passé le finish en solo, le genou orné d'un gros pansement consécutif à une chute lors de la première étape, dimanche. Le Belge Julien Vermote (Etixx-Quick Step), vainqueur de la 2e étape lundi, reste détenteur du maillot jaune de leader du général. Le trio de tête de l'étape est entièrement britannique, avec, derrière Ian Stannard, Graham Briggs (JLT Condor), 2e, et Kristian House (One Pro), 3e. Le peloton a sprinté pour la 4e place, prise par l'Italien Nicola Ruffoni (Bardiani CSF).

Stannard, 29 ans, décroche en Grande-Bretagne sa première victoire pro de la saison. Le coureur de la Sky a notamment remporté à deux reprises le Omloop Het Nieuwsblad au fil de sa carrière, en 2014 et 2015, et était le champion britannique de course sur route en 2012.

Au classement général, Julien Vermote conserve sa place de leader. Il compte 6 secondes d'avance sur Stephen Cummings (Dimension Data) et 1:04 sur Daniel Martin (Etixx - Quick Step).

L'étape a été animée par une échappée précoce de quatre coureurs: Kristian House (One Pro Cycling), Matt Cronshaw (Madison Genesis), Graham Brigss (JLT Condor) et Ian Stannard (Sky). Jack Bauer (Cannondale-Drapac) a ensuite essayé de les rejoindre, sans succès. Le peloton s'est vu distancé de 7:10, avant qu'Etixx-Quick Step ne décide d'y augmenter la cadence pour Julien Vermote, porteur du maillot de leader du général. Stannard a alors décidé, à 40km de l'arrivée, de se lancer dans une attaque en solitaire, laissant ses compagnons d'échappée restants derrière lui. Il a tenu bon jusqu'au finish.