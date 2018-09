Le Français Julian Alaphilippe a remporté au sprint la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.HC) disputée mardi sur 128 km à Bristol offrant une nouvelle victoire cette saison à son équipe Quick-Step.

Quatre coureurs ont composé l'échappée du jour, avec les Britannique Ben Swift (Team Grande-Bretagne) et Jon Moudl (JLT Condor), l'Allemand Tony Martin (Katusha) et le Français Angelo Tulik (Direct Energie), reprise à 9 kilomètres du but. Personne n'a réussi ensuite à se dégager dans les dernières bosses à 6 et 3 kilomètres de l'arrivée.

Le sprint massif a souri à Julian Alaphilippe qui a devancé le Néo-Zélandais Patrick Bevin (BMC), 2e et nouveau leader, et le Lettone Emisl Liepins (One Pro Cycling). Côté belge, Jasper De Buyst (Lotto Soudal) a terminé 5e et Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) 10e.

Patrick Bevin en profite pour endosser le maillot de leader au classement général au détriment de l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF).

La 4e étape mercredi conduira le peloton de Nuneaton à R. Leamington Spa sur 183,5 km. Le Tour de Grande-Bretagne s'achève dimanche à Londres.