L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton - Scott) s'est adjugé la 5e étape du Tour de Guangxi (WorldTour), disputée samedi sur 212,2 km entre Liuzhou et Guilin, en Chine.

Le champion d'Europe a devancé au sprint l'Allemand Pascal Ackerman (BORA-hansgrohe) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). L'Italien Gianni Moscon (Sky), vainqueur vendredi de l'étape-reine, conserve son maillot de leader à la veille de la dernière étape.

Matteo Trentin, 29 ans, a signé sa 19e victoire, la première depuis qu'il a décroché le titre de champion d'Europe en août à Glasgow.

Le Tour de Guangxi, dernière épreuve de l'UCI WorldTour, se terminera dimanche par la 6e et dernière étape, qui aura Guilin pour ville de départ et d'arrivée et qui sera longue de 169 km.