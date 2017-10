Le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal) a remporté dimanche la 4e étape du Tour de Guangxi (WorldTour), devant le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et l'Irlandais Nicolas Roche (BMC).

Le coureur en profite pour également s'emparer du maillot de leader du classement général de l'épreuve.

Après trois étapes dévolues aux sprinteurs, et toutes remportées par le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), le Tour de Guangxi, épreuve du WorldTour, faisait place à la montagne. L'étape du jour reliait Nanning à Mashan Nongla Scenic Spot, sur une distance de 151 km. Tim Wellens fut le premier à placer une accélération dans l'ascension finale. Il s'impose finalement avec quelques mètres d'avance sur Bauke Mollema, qui a été le seul en mesure de réagir, Nicolas Roche complétant le podium. Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) et le Belge Ben Hermans (BMC) terminent, quant à eux, aux 4e et 5e places. Ces différents coureurs figurent aux mêmes positions au classement général.

Tim Wellens possède quatre secondes d'avance sur Bauke Mollema et neuf sur Nicolas Roche. Lundi, la cinquième des six étapes de l'épreuve chinoise emmènera les coureurs de Liuzhou à Guilin, sur une distance de 212 km.