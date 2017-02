L'Irlandais Daniel Martin (Quick-Step Floors) a remporté la 2e étape de la 43e édition du Tour d'Algarve cycliste (2.HC), jeudi au Portugal. Longue de 189,3 km, elle reliait Lagoa à l'Alto da Foia, col de première catégorie. Martin, nouveau leader au général, a devancé le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky). Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) a pris la 10e place.

En début d'étape, un groupe de sept coureurs, dont Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Kenneth Vanbilsen (Cofidis), s'est rapidement échappé et a compté jusqu'à 4:00 d'avance sur le peloton. Mais à l'approche du final, les fuyards ont été repris, sous l'impulsion des équipes Katusha et Quick-Step Floors.

Dans la dernière difficulté de la journée, un col de 1re catégorie, quatre grimpeurs ont pris les devants. A 4 km du sommet, Daniel Martin et Primoz Roglic se sont échappés. Plus véloce que son adversaire, Dan Martin a décroché la victoire, la deuxième en deux jours pour son équipe.

Victorieux mercredi de la première étape, le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) a dû abandonner sa tunique de leader au profit de son coéquipier. C'est déjà le 12e succès pour la formation belge du WorldTour cette saison, le premier pour Dan Martin, 30 ans. La saison dernière, il avait levé les bras à deux reprises.

Vendredi, les coureurs disputeront un contre-la-montre individuel de 18 km autour de Sagres.