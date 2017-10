Jan Bakelants (AG2R) souffre principalement de fractures de deux vertèbres après sa chute, samedi, dans le Tour de Lombardie. Le Belge de 31 ans, qui a également sept côtes cassées, a été hospitalisé à Côme.

Bakelants est tombé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée de la course, dans la descente de Sormano, au même endroit que Laurens De Plus (Quick-Step Floors). Les images TV ont montré la chute de De Plus, spectaculaire mais sans conséquence dramatique, à la sortie d'un virage piégeux.

Bakelants s'est retrouvé lui aussi en contre-bas de la route et son vélo a terminé sa course, suspendu à une branche d'arbre.

L'ex-maillot jaune du Tour de France 2013, qui n'a pas perdu connaissance dans la chute, est "conscient, sans trouble respiratoire ni moteur", selon le communiqué du médecin de l'équipe française, le Dr Eric Bouvat.

Le bilan médical fait état de "sept fractures de côtes sans aucun retentissement sur le poumon, d'une fracture-tassement de la première vertèbre lombaire et de la troisième vertèbre lombaire. Cette dernière lésion nécessite un complément d'examens qui sera réalisé demain (dimanche) par IRM".