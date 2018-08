Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a décroché la 5e étape du Tour de Pologne (WorldTour), disputée sur 152 kilomètres entre Wieliczka et Bielsko-Biala, mercredi. Le maillot jaune a devancé Dylan Teuns (BMC) et l'Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) au terme d'une journée riche de trois ascensions et un final accidenté propice aux costauds.

Une échappée de 7 coureurs, avec une nouvelle fois le Belge Jenthe Biermans (Katusha), définitivement très actif et porteur du maillot bleu, celui du classement des sprints, a compté jusqu'à 2:30 d'avance sur le peloton. Biermans a été repris à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Les trois derniers fuyards (Tratnik, Le Turnier et Zielinski) ont finalement été repris à 14 km de l'arrivée.

Depuis sa victoire mardi au sommet du mur de Szczyrk devant Dylan Teuns (BMC), le Polonais Michal Kwiatkowski a pris les commandes du général de son Tour national. Le Polonais compte 12 secondes d'avance sur Teuns et 20 secondes sur le Néo-Zélandais George Bennett (LottoNL-Jumbo).

Jeudi, la 6e étape offrira aux coureurs une étape de 129 km entre Zakopane et Bukowina Tatrzanska avec quatre tours d'un circuit local au relief accidenté. La ligne d'arrivée est placée un kilomètre après la dernière ascension de la journée.

Le Tour de Pologne, remporté en 2016 par Tim Wellens et en 2017 par Dylan Teuns, se terminera vendredi à Bukowina Tatrzaska.