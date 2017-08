Le Néerlandais Danny Van Poppel a remporté mercredi au sprint la 5e étape du Tour de Pologne, la plus courte de la compétition (130 kilomètres), devant les Slovaques Luka Mezgec et Peter Sagan, ce dernier gardant le maillot jaune à l'arrivée à Rzeszow (sud-est).

Juste après le départ, un groupe de cinq coureurs s'est échappé, composé de Maxime Monfort, Maximilian Schachmann, Tajay van Garderen, Antwan Tolhock et Moreno Moser. L'échappée a longtemps gardé une avance d'environ deux à trois minutes sur le peloton mais s'est effritée peu à peu, avec d'abord une chute de Schachmann, et finalement le rattrapage de van Garderen à trois kilomètres de l'arrivée.

Disputée par un temps lourd, passant d'un soleil de plomb à la pluie, sur des routes sinueuses, la course de mercredi a été marquée par quelques chutes, dont une massive à 900 mètres seulement de l'arrivée.

L'ayant échappé belle, à la tête d'un petit groupe de coureurs, Van Poppel, Mezgec et Sagan se sont tout de suite après partagé le podium.

Jeudi, la 6e étape conduira les coureurs de Wieliczka à Zakopane sur 189 kilomètres.

Maxime Monfort, avec le maillot du meilleur grimpeur

A l'attaque toute la journée mercredi, Maxime Monfort (Lotto-Soudal) faisait partie des cinq échappés au long cours repris seulement à moins de 20 kilomètres de l'arrivée de la 5e étape du Tour de Pologne, mercredi.

C'est la deuxième fois dans ce Tour de Pologne que Maxime Monfort fait partie de l'échappée du jour. Il termine 48e d'une étape remportée au sprint par le Néerlandais Danny van Poppel (Sky). Grâce à son passage en tête de trois côtes, Maxixme Monfort enfile le maillot rose de meilleur grimpeur.

"Je pensais que l'échappée avait une chance d'aller au bout", a expliqué Maxime Monfort. "J'ai donc mis beaucoup d'énergie pour être dedans. Finalement, on est parti à cinq. On s'entendait bien mais le peloton ne nous a pas laissé beaucoup de latitude, trois minutes au maximum. En cours de route, j'ai pris les points des Grand Prix de la Montagne mais sans perdre d'énergie car mon ambition était vraiment de jouer la victoire d'étape. Je me sentais mieux qu'il y a deux jours mais pas encore à 100%. Dans le final, je n'ai pas pu accélérer comme je l'espérais. Je me fais reprendre à 10 kilomètres et le dernier rescapé de l'échappée un peu plus loin. Mais la journée est tout de même positive avec ce maillot de meilleur grimpeur et les bonnes sensations qui reviennent petit à petit".

Au classement général, Maxime Monfort pointe à la 68e place à 14:02. du Slovaque Peter Sagan, 3e de l'étape et qui possède désormais 14 secondes d'avance sur Dylan Teuns.