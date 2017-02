Le Français Bryan Coquard (Direct Energie) s'est imposé au sprint dimanche à Valence lors de la 5e et dernière étape du Tour de la Communauté de Valence (2.1), dont le classement général a été remporté par le Colombien Nairo Quintana (Movistar).

Dans une ultime étape raccourcie à seulement 51,2 km à cause du vent et dont le départ na été donné qu'à 13h15, Coquard s'est montré le plus rapide au terme d'un final à suspense qui a vu le peloton revenir sur les échappés, Iljo Keisse, parti d'abord en compagnie de Sep Vanmarcke (qui s'est relevé), et le Polonais Michal Kwiatkowski revenu à 20 km du but. Il restait moins de 300 mètres de course au moment de la jonction.

Le Français de 24 ans a devancé à l'arrivée son compatriote Nacer Bouhanni (Cofidis) et le Néerlandais Coen Vermeltfoort (Roompot-Nederlandse Loterij). Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a fini 4e et Keisse 5e, malgré tout.

Quintana, vainqueur avec panache de l'étape-reine samedi, a conservé sans problème son maillot jaune de leader dans les rues de Valence. Il devance de 13 secondes Ben Hermans (BMC) et succède au palmarès de l'épreuve espagnole au Néerlandais Wout Poels (Sky).