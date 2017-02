Au soir d’un premier jour de course conclu par une victoire dans le contre-la-montre par équipe inaugural de ce Tour de Valence, Greg Van Avermaet avait lâché mercredi, dans un sourire, qu’il s’agissait "du début de saison idéal".

Le champion olympique de Rio a prolongé jeudi cette entame d’année idyllique en prenant la tête du classement général, où il a succédé à son équipier Manuel Senni.

Surpris comme le reste du peloton par l’attaque de Tony Martin, vainqueur à Denia pour la première fois sous ses nouvelles couleurs de la Katusha, le coureur de la BMC a toutefois remporté le sprint du peloton pour terminer à la 8e place d’une étape qu’il avait pointée (juste devant Philippe Gilbert, 9e) et endossé du même coup le maillot jaune de leader.

"Martin était vraiment le plus fort", commentait Van Avermaet. "La pluie a rendu le final dangereux et j’étais sans doute placé trop loin au moment d’aborder la dernière difficulté (NdlR : dont le sommet était distant de six kilomètres de l’arrivée). Il m’a alors été difficile de remonter. Je suis cependant très heureux de ma course et très content de ma condition. En début de saison, il est toujours difficile de savoir exactement où on se situe. Nous allons assurément défendre ma tunique de leader vendredi. L’étape de samedi (NdlR: arrivée au sommet d’une côté de 1re catégorie à plus de 900 m) est sans doute trop ardue pour moi, mais plusieurs équipiers, bons grimpeurs, sont bien positionnés au général et pourraient alors me succéder (NdlR : Ben Hermans est classé dans le même temps que Van Avermaet, et Roche pointe à la 5e place à 0:37)."