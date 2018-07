Fabio Aru va reprendre sur le Tour de Wallonie après plus de deux mois d’absence. L’Italien n’est plus apparu dans les pelotons depuis son abandon lors de la 19 e étape du Giro. L’ancien vainqueur de la Vuelta (2015) n’y était plus que l’ombre de lui-même et avait dû jeter l’éponge. En cause : une intolérance au gluten et à la caséine (protéine du lait).

Et un épuisement général, à cause de ce qu’il avait décrit comme un "surentraînement". Il avait alors décidé de se reconstruire physiquement, pour viser à nouveau le Tour d’Espagne, mais aussi le Championnat du Monde.

Celui qui appartient au cercle très fermé des vainqueurs d’étapes sur les trois Grands Tours (Giro, Tour et Vuelta) est impatient de reprendre. "Nous avons décidé avec l’équipe d’ajouter ce Tour de Wallonie à mon programme, pour entamer ma reprise en vue de la fin de saison", commente le coureur de la formation UAE Emirates. "Je suis heureux de pouvoir épingler à nouveau un dossard ! De revenir dans le groupe, dans la course. Cette épreuve me permettra de travailler sur un terrain similaire à celui des classiques ardennaises. Il y aura des sprints, mais aussi des ascensions. Courtes mais pentues."

Sur lesquelles il pourrait se tester !