Les Lotto-Soudal vont tout faire pour tenter de récupérer le maillot jaune lors de la dernière étape du Tour de Wallonie, ce mercredi, sur la dernière étape.

Tim Wellens a perdu le maillot de leader pour trois secondes, mardi. "Nous allons rendre la vie dure à Quinten Hermans, le nouveau maillot jaune", commente Maxime Monfort. "Ce ne sera pas évident, car le parcours n’est pas en notre faveur. Le final est beaucoup moins difficile que celui des derniers jours, pour ne pas dire facile. Si on récupère le maillot jaune, ce sera une petite surprise. Mais nous allons tout faire pour y parvenir. Nous avons fait beaucoup d’efforts dans ce but ces derniers jours, et nous n’allons pas baisser les bras avant la fin de ce Tour de Wallonie."