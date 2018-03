Michal Kwiatkowski n’a pas participé aux courses préparatoires au Tour des Flandres. Un choix assumé par le champion du monde 2014.

"Honnêtement, j'étais content d'être resté à Menton pour m'entraîner vu les conditions climatiques difficiles en Belgique. Je pense avoir fait le bon choix", a ainsi avoué le Polonais. Les participants d'À travers la Flandre ne contrediront sans doute pas Michal Kwiatkowski.

Le fait que le Polonais n’ait pas encore tâté du pavé cette saison ne représente pas non plus un problème pour son équipe, qui va lui confier le leadership dimanche. Il faut dire que Michal Kwiatkowski a déjà apporté de sacrées garanties sur sa condition depuis le début de l’année, avec des victoires au Tour d’Algarve et à Tirreno-Adriatico. Au contraire des flandriens de Sky, Ian Stannard, Luke Rowe, Dylan van Baarle ou encore Gianni Moscon. L’italien, épatant sur les pavés l’année dernière, n’a pas démontré cette saison qu’il pouvait mener à lui seul l’équipe britannique. "Je veux encore apprendre", a d’ailleurs concédé le cinquième de Paris-Roubaix 2017.

Michal Kwiatkowski risque donc de partir dans l’inconnu puisqu’il n’a plus été revu sur les pavés depuis sa défaillance lors du Tour des Flandres 2016. Le Polonais, qui s’était imposé neuf jours plus tôt sur le Grand Prix E3, n’avait pas su suivre l’accélération de Peter Sagan et Sep Vanmarcke dans le Vieux Quaremont. Mais le champion du monde 2014 a tout de même pris soin de se familiariser à nouveau avec les pavés et les monts, histoire de mettre un maximum de chances de son côté. "Je sais à quoi m'attendre, j'ai reconnu 80 kilomètres du parcours ce vendredi et 120 après le Tour d'Algarve", a expliqué le Polonais.

Reste que le Tour des Flandres n’est censé être qu’une étape dans la montée en puissance programmée de Michal Kwiatkowski. Les objectifs du coureur Sky sont en effet un peu plus lointains. "Je me suis beaucoup entraîné pour les classiques ardennaises, mon principal objectif du printemps", a spécifié le troisième de Liège-Bastogne-Liège 2017.

Mais il serait tout de même présomptueux d’écarter totalement Michal Kwiatkowski de la liste des prétendants pour dimanche. Même s’il "ne pense pas être un leader incontestable au sein de (son) équipe", le fait que la Sky lui confie le leadership n’est certainement pas anodin. Et pour les favoris désignés du Ronde, il serait sans doute imprudent de ne pas surveiller quelqu’un capable de gagner les Mondiaux, l’Amstel Gold Race, le Grand Prix E3, Milan-Sanremo et la Classica San Sebastian.