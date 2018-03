Il ne manquait plus qu’un dernier test pour se rassurer. Hier matin, les dernières reconnaissances ont mis fin au suspense : Oliver Naesen sera bien au départ du Tour des Flandres.

Le champion de Belgique a été contraint de mettre pied à terre à la suite d’une chute lors d’À Travers la Flandre. "C’est vrai, je ne suis pas un coureur qui abandonne facilement, mais c’était autre chose mercredi. Je me suis vraiment fait mal et j’ai craint le pire pour dimanche. C’est pour cela que j’ai appuyé précipitamment sur mes freins. Cela ne me ressemble pas", a concédé Oliver Naesen.

Le leader d’AG2R La Mondiale souffre du genou gauche mais des examens complémentaires passés jeudi à l’hôpital de Gand n’ont montré aucune contusion osseuse. "Ce n’est qu’un coup dans la carrosserie, je suis encore assez fort pour faire quelque chose dimanche", espérait le champion de Belgique.

Les dernières reconnaissances n’ont donc servi qu’à valider des sensations qui allaient crescendo depuis l’incident d’À Travers la Flandre. "Je me suis testé de manière plus intensive ce vendredi. Les petits efforts ne me font pas peur, c’est surtout sur le long terme que je crains pour mon genou gauche, mais je ne panique pas."

La présence dimanche au départ d’Anvers du champion de Belgique n’est pas loin de relever du miracle. Avec cette récupération quasi immédiate, Oliver Naesen va pouvoir s’enlever de la pression puisqu’il n’a désormais plus grand-chose à perdre. Et il va pouvoir compter sur la multitude de favoris pour tenter de tirer son épingle du jeu. "Je peux d’emblée vous donner un paquet de coureurs qui ont une chance de victoire à Audenarde. Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, il y a l’embarras du choix. C’est peut-être la première fois qu’il y a autant de possibilités. Où est-ce que je me situe ? Quelque part entre eux, mais je dois suivre le bon groupe et rester attentif toute la course. Je démarre à Anvers avec le plein de confiance", a ainsi analysé le leader d’AG2R La Mondiale.

Oliver Naesen va donc pouvoir participer au rendez-vous de l’année avec le maillot de champion de Belgique sur le dos. Avec l’envie de prendre une petite revanche sur le Tour des Flandres. Puisque l’année dernière, Oliver Naesen était en route pour réaliser un grand résultat lorsqu’il a été pris dans une chute avec Peter Sagan et Greg Van Avermaet dans le Vieux Quaremont.