De tous les favoris désignés pour dimanche, Niki Terpstra est sans doute celui qui a fait la plus forte impression sur le vélo. Impérial et supérieur à Philippe Gilbert au Samyn, il a remis cela au Grand Prix E3 où il servait de locomotive au duo Quick-Step qu’il composait avec Yves Lampaert.

Le Néerlandais a donc su, par deux occasions, tirer les marrons du feu lorsque son équipe était au-dessus du lot. Mais dans les deux cas, il s’est imposé grâce à sa supériorité physique et non avec l’aide de sa légendaire finesse tactique. Ce qui a sans doute permis de ne pas faire naître de ressentiments à son égard au sein de l’effectif pléthorique de la Quick-Step. "Nous avons assez d'expérience pour éviter qu'il y ait une compétition au sein de l'équipe. Bien entendu, ce n'est pas non plus le premier qui attaque qui gagne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Heureusement, nous ne sommes pas jaloux l'un de l'autre", a tenu à clarifier le vainqueur de Paris-Roubaix 2014.

L’effectif de Patrick Lefevere va se présenter au départ du Ronde avec le statut d’équipe à battre. Et Niki Terpstra est sans doute l’atout maître des Quick-Step. Avec un début de printemps quasi parfait, marqué par un seul petit accroc à Gand-Wevelgem, le Néerlandais va prendre le départ du Tour des Flandres gonflé de certitudes. "Bien sûr, il est important d’être un peu nerveux avant la course parce que c’est le Ronde. Mais je suis surtout excité d’être au départ avec l’équipe. Et je suis très confiant", a concédé Niki Terpstra.

Le Néerlandais, qui a déjà bien complété sa collection de victoires sur les pavés cette année, va donc tenter d’accrocher enfin le Ronde à son palmarès après deux podiums en 2015 (2e) et 2017 (3e). Mais pour cela il va devoir gérer la forte concurrence au sein de la Quick-Step ainsi que son rôle de favori. Un statut pas si habituel que cela pour lui.