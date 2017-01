Richie Porte (BMC) a remporté mercredi la deuxième étape du Tour Down Under (WorldTour), disputée entre Stirling et Paracombe (148,5 km). L'Australien s'est imposé en solitaire avec 16 secondes d'avance sur l'Espagnol Gorka Izagirre (Movistar) et le Colombien Esteban Chaves (Orica-Scott).

Après la canicule de la première étape, la climat était plus favorable aux coureurs à Stirling, où il faisait 20 degrés.

Cameron Meyer et Ondrej Cink ont été les premiers attaquants du jour, mais ont été repris juste avant le sprint intermédiaire, remporté par Ben Swift.

Peu après, Jasha Sütterlin tentait l'aventure en solitaire. L'Allemand de la formation Movistar a compté jusqu'à cinq minutes d'avance sur le circuit final de Paracombe, qu'il fallait répéter cinq fois.

Team Sky, BMC et Cannondale se sont chargés de la poursuite. L'échappé a été repris à 40 kilomètres de l'arrivée. Le tempo a augmenté. Les deux derniers vainqueurs de l'épreuve, Rohan Dennis (2015) et Sergio Henao (2016), ont connu des problèmes. Orica-Scoot, pour Simon Gerrans, et Movistar, pour Izagirre, ont forcé l'allure dans le but de les retarder. Heano a principalement souffert.

Sur l'acension de Gorge Road, Jose Goncalves a été le premier à tenter sa chance, en vain. Un groupe important a donc abordé l'ascension finale de Torrens Hill Road, 1,2 km à neuf pour-cents. Richie Porte a attaqué. Seuls Izagirre et Kelderman ont pu le suivre. Une nouvelle accélération de l'Australien a été fatale à l'Espagnol de Movistar et au Néerlandais de Sunweb.

Porte a filé vers sa première victoire de la saison et s'est emparé du maillot de leader, au détriment de Caleb Ewan, vainqueur mardi.

C'est la quatrième victoire de Porte sur le Tour Down Under. Il possède 16 secondes d'avance sur Izagirre et Esteban Chaves au général.