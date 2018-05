Pour la première fois de sa carrière, Serge Pauwels va porter le dossard numéro 1, celui du vainqueur sortant d’une épreuve. Le Belge avait remporté l’an passé une étape et le classement final du Tour du Yorkshire.

"Un des plus beaux souvenirs de ma carrière", commente le Belge de Dimension Data. "Et ce sera très particulier pour moi d’avoir ce dossard numéro 1 ! Je suis donc vraiment motivé par cette course, que j’ai disputée deux fois. J’ai toujours été frappé par la ferveur du public, ici, au Yorkshire, et la foule qui nous suit. J’ai donc fait de cette course un objectif, j’espère y décrocher un nouveau succès. Le parcours, exigeant, devrait à nouveau me convenir. L’arrivée de la deuxième étape sera intéressante, avec une arrivée en côte, vendredi, tout comme le final de la dernière étape, à Leeds."